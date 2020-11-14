В Монголии за сутки от коронавируса выздоровели одиннадцать пациентов

CentralAsia (MNG) - За последние сутки 11 человек выздоровели от коронавируса в Монголии, сообщил Минздрав страны. И общее число излечившихся выросло до 328.

В масштабе страны 13 ноября проведено в общей сложности 820 тестов на выявление инфекции коронавируса.

Как сообщает Минздрав, в результате выявлено еще два положительных случая заражения коронавирусной инфекцией и общее число подтвержденных заражения SARS-CoV-2 в стране составило 416. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщила начальник отдела исследования и мониторинга Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

По состоянию на 14 ноября число зараженных в стране составляет 416 человека. В настоящее время в НИЦИЗ на лечении находятся 83 пациентов, из которых у 66 пациентов заболевание протекает в легкой форме, а у 16 удовлетворительное физическое состояние, и а состояние одного пациента врачи оценивают как тяжелое, говорится в сообщении Минздрава.

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