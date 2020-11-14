[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии за сутки от коронавируса выздоровели одиннадцать пациентов

CentralAsia (MNG) -  За последние сутки 11 человек выздоровели от коронавируса в Монголии, сообщил Минздрав страны. И общее число излечившихся выросло до 328.

В масштабе страны 13 ноября проведено в общей сложности 820 тестов на выявление инфекции коронавируса.

Как сообщает Минздрав, в результате выявлено еще два положительных случая заражения коронавирусной инфекцией и общее число подтвержденных заражения SARS-CoV-2 в стране составило 416. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщила начальник отдела исследования и мониторинга Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

По состоянию на 14 ноября число зараженных в стране составляет 416 человека. В настоящее время в НИЦИЗ на лечении находятся 83 пациентов, из которых у 66 пациентов заболевание протекает в легкой форме, а у 16 удовлетворительное физическое состояние, и а состояние одного пациента врачи оценивают как тяжелое, говорится в сообщении Минздрава.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Монголии за сутки выявили 6 новых случаев коронавируса. Всего — 412
  • ВОЗ предупредила о росте смертности от кори
  • В октябре в Монголии родились 146 близнецов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com