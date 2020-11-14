В Узбекистане за сутки зарегистрировали 213 новых случаев коронавируса. Всего 69 830

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 13 ноября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 69 830 (+213).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 10 областях страны.

В то же время скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего общее число летальных исходов составило 594.

️В стране 67 092 (+206) человека выздоровели от коронавируса. Показатель выздоровления - 96%.

️В настоящее время 2144 пациента проходят лечение.