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  14 ноября 2020
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В Узбекистане за сутки зарегистрировали 213 новых случаев коронавируса. Всего 69 830

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 13 ноября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 69 830 (+213).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 10 областях страны.

В то же время скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего общее число летальных исходов составило 594.

️В стране 67 092 (+206) человека выздоровели от коронавируса. Показатель выздоровления - 96%.

️В настоящее время 2144 пациента проходят лечение.

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