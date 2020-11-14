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  14 ноября 2020
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Россия отправила за сутки в Карабах 20 самолетов с миротворцами

CentralAsia (CA) -  Военно-транспортная авиация России отправила из Ульяновска в Армению за прошедшие сутки 20 самолетов Ил-76 с российскими военными для участия в миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом в субботу сообщило Министерство обороны РФ.

"За прошедшие сутки 20 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России уже вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что на борту самолетов находятся более 20 большегрузных автомобилей повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения, а также более 170 военнослужащих миротворческого подразделения. Они приземлятся на аэродроме в Армении, передает ТАСС.

Как сообщал в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, за трое суток в Нагорный Карабах отправлено более 1 100 российских миротворцев и 168 единиц техники.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.

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