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  14 ноября 2020
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Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 11 534

CentralAsia (TJ) -  На 13 ноября в Таджикистане зафиксировано 11 534 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,02% от общего количества зараженных, сообщает Минздрав страны.

От коронавируса в стране погибло уже 85 человек, летальность составляет 0.74%. Полностью вылечились от вируса 10 894 человек, восстановление составляет 94.45%.

Таджикистан занимает 111 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Коронавирус в Таджикистане
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