В Молдавии проходит второй тур выборов президента

CentralAsia (CA) - В Молдове во втором туре президентских выборов за победу борются нынешний глава государства Игорь Додон и его прозападная соперница Майя Санду. DW взяла интервью у обоих.

Республика Молдова является сегодня одной из беднейших стран Европы. Массовая эмиграция из этой страны - это ее "проблема номер один", поскольку после распада Советского Союза и обретения Кишиневом в 1991 году независимости "мы потеряли треть населения", заявил в интервью румынской редакции DW перед вторым туром президентских выборов (они пройдут в воскресенье, 15 ноября) действующий глава государства Игорь Додон.

Если так будет продолжаться и далее, по словам Додона, в стране останутся "только 1,5 млн пенсионеров", и она просто "исчезнет". Чтобы переломить эту негативную тенденцию, нынешний президент путем улучшения качества жизни на родине хочет побудить молдаван, работающих за границей, вернуться домой.

В свою очередь, проевропейски настроенная кандидат в президенты, бывший премьер-министр Майя Санду из партии "Действие и солидарность" (Partidul Actiunea si solidaritate - PAS) отметила в интервью DW, что она хочет вытащить Молдову из бедности и позаботиться о том, чтобы власти обращали внимание на нужды граждан. В первом туре выборов, который состоялся 1 ноября, Санду набрала больше голосов, чем президент Додон, политику которого считают дружественной в отношении России.

По мнению Майи Санду, различия между проевропейски и пророссийски настроенными молдаванами являются "искусственными" и "используются политиками в своих целях". Экс-премьер обвиняет своего оппонента Додона в том, что он поляризует молдавское общество и разжигает "межнациональную рознь".

"Ведя нашу избирательную кампанию, мы никого не критиковали и не способствовали никакой поляризации", - возразил действующий президент, когда DW попросила его прокомментировать обвинения оппозиции. Додон, по его собственным словам, является сторонником как реализации Соглашения об ассоциации Молдовы с Евросоюзом, так и стратегического партнерства Кишинева с Россией. "Этот вариант соответствует мнению большинства граждан Республики Молдова: если мы предлагаем им три опции, а не две (то есть, выбор между ЕС и Россией), более 50 процентов выступают за третий путь - хорошие отношения и с Брюсселем, и с Москвой", - пояснил Игорь Додон. И добавил, что выступает за сохранение членства Молдовы в Содружестве независимых государств (СНГ) и в то же время - за продолжение действия Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Я хочу, чтобы все было хорошо у всех граждан Молдовы - независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности, - уточнила свою позицию в беседе с DW Майя Санду. - Я буду работать над тем, чтобы каждый человек в нашей стране мог с уверенностью смотреть в будущее, не опасаясь за себя и свою семью. И я надеюсь, что мы доживем до того дня, когда политики больше не осмелятся натравливать нас друг на друга".

В интервью DW нынешний президент Молдовы Игорь Додон продемонстрировал оптимизм в отношении урегулирования конфликта вокруг Приднестровья - региона Молдовы, который с 1992 года не контролируется властями в Кишиневе. Додон считает, что подлинное политическое решение здесь "возможно в ближайшем будущем". Однако, указал он, "не с президентом, который называет приднестровцев сепаратистами, как это делают Майя Санду и ее команда. В таком случае диалога не будет". Касаясь проблемы контрабанды в Приднестровье, Додон заявил следующее: "У меня есть отчеты из европейских источников, которые ясно показывают, что в этом году наблюдается положительная динамика в плане сокращения контрабанды".

Со своей стороны, Майя Санду выразила сожаление, что у прежних правительств страны не было стратегического подхода к урегулированию приднестровского конфликта. "Этот конфликт - за некоторыми исключениями - послужил источником дохода для политиков по обе стороны Днестра. Огромный источник денег, о котором никто нигде не отчитывается", - подчеркнула Санду в интервью DW. По ее мнению, "первым важным условием изменения ситуации является остановка теневого газового и энергетического бизнеса, а также контрабанды из Приднестровья, посредством которых коррумпированные политики в Молдове получают нелегальные доходы".