[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таиланд разрешил въезд туристам со счетом в банке на $16,5 тысяч

CentralAsia (CA) -  Таиланд разрешил въезд в страну туристам, у которых на банковском счете хранится не менее 500 тыс. бат ($16,5 тыс), сообщает портал Travel Off Path. Они могут претендовать на визы типа TR, которые выдаются на 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Кроме наличия такой суммы на счете понадобится страховка на сумму не менее $100 тыс. на весь срок пребывания в Таиланде. Она должна покрывать расходы на лечение коронавируса COVID-19. Стоимость визы составит €30–40.

При въезде в страну всем иностранцам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. После это нужно сдать анализ повторно в аэропорту и отправиться на двухнедельный карантин.

Долгосрочные визы типа STV со сроком действия 90 дней недоступны россиянам и жителям большинства других стран, потому что они действуют только для государств с низким уровнем риска по COVID-19. В список таких стран власти Таиланда включили Китай, Южная Корея, Сингапур, Вьетнам, Австралия, Финляндия, Эстония, Казахстан и некоторые другие государства.

В Таиланде зафиксированы одни из самых низких показателей заболеваемости и смертности от COVID-19. Сейчас в стране зарегистрировано 3 852 случаев коронавируса, умерли с начала пандемии 60 человек. Глава ВОЗ включил Таиланд в список стран, которые были лучше всего подготовлены к пандемии.

print
  • В Англии от Covid-19 скончался убивший 13 женщин "Йоркширский потрошитель"
  • Не поступившим абитуриентам из Каракалпакстана и Ферганской области выделят дополнительные квоты
  • За сутки в Казахстане выявили более 700 новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com