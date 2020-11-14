Таиланд разрешил въезд туристам со счетом в банке на $16,5 тысяч

CentralAsia (CA) - Таиланд разрешил въезд в страну туристам, у которых на банковском счете хранится не менее 500 тыс. бат ($16,5 тыс), сообщает портал Travel Off Path. Они могут претендовать на визы типа TR, которые выдаются на 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Кроме наличия такой суммы на счете понадобится страховка на сумму не менее $100 тыс. на весь срок пребывания в Таиланде. Она должна покрывать расходы на лечение коронавируса COVID-19. Стоимость визы составит €30–40.

При въезде в страну всем иностранцам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. После это нужно сдать анализ повторно в аэропорту и отправиться на двухнедельный карантин.

Долгосрочные визы типа STV со сроком действия 90 дней недоступны россиянам и жителям большинства других стран, потому что они действуют только для государств с низким уровнем риска по COVID-19. В список таких стран власти Таиланда включили Китай, Южная Корея, Сингапур, Вьетнам, Австралия, Финляндия, Эстония, Казахстан и некоторые другие государства.

В Таиланде зафиксированы одни из самых низких показателей заболеваемости и смертности от COVID-19. Сейчас в стране зарегистрировано 3 852 случаев коронавируса, умерли с начала пандемии 60 человек. Глава ВОЗ включил Таиланд в список стран, которые были лучше всего подготовлены к пандемии.