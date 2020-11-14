[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Дании из-за уничтожения норок закроется крупнейший меховой аукцион

CentralAsia (CA) -  Из-за уничтожения Данией норок закроется крупнейший меховой аукцион Kopenhagen Fur. Об этом передает Лента.ру, ссылаясь на директора аукционного дома Йеспера Кристенсена.

«У нас в компании работали 300 человек, и это было самое обескураживающее заявление, с которым я перед ними выступал», — сказал директор.

Кристенсен добавил, что закрытие будет происходить постепенно. До конца 2020 года Kopenhagen Fur получит все шкуры, по которым ранее были заключены соглашения. В следующем году компания реализует остатки с датских складов.

Ранее в ноябре сообщалось, что Власти Дании передумали истреблять всех норок на зверофермах. Министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Моген Енсен заявил, что такое решение не имеет под собой никаких юридических оснований.

Перед этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом.

print
  • В Узбекистане детей будут записывать в очередь в детские сады с рождения
  • Китай поздравил Байдена с победой на выборах США
  • В России зафиксирован новый рекорд но новым случаям коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com