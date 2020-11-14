В Англии от Covid-19 скончался убивший 13 женщин "Йоркширский потрошитель"

CentralAsia (CA) - В Великобритании от коронавируса умер серийный убийца, 74-летний Питер Сатклифф, известный как "Йоркширский потрошитель", приговоренный к пожизненному заключению за убийство 13 женщин. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, бывший водитель грузовика из Бредфорда отказался лечиться от COVID-19 и умер в больнице, куда его привезли из тюрьмы.

Сатклифф убивал и покушался на убийства (семь женщин выжили после его нападений) с 1975 по 1980 год на территории графства Йоркшир. Он уродовал тела своих жертв молотком, отверткой и ножом.

Сам он полагал, что выполняет божественную миссию, избавляя мир от проституток, хотя проституцией занимались далеко не все его жертвы.

Сатклифф 30 лет провел в психиатрической больнице строгого режима, а в 2016 году его перевели в тюрьму Frankland в графстве Дарем.