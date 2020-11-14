Шавкат Мирзиёев обсудил с Садыром Жапаровым перспективы двустороннего сотрудничества

CentralAsia (UZ) - 14 ноября состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и исполняющим обязанности президента Кыргызстана Садыром Жапаровым.

В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, сообщила пресс-служба главы государства.

Особое внимание было уделено продвижению совместных проектов и программ, реализация которых будет способствовать расширению практического сотрудничества между двумя странами, прежде всего в сферах торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта, межрегиональных и гуманитарных обменов, в других приоритетных направлениях.

Отмечена необходимость активизации деятельности Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации Государственной границы, а также Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству и Совета руководителей приграничных регионов.

Подчеркнута важность продолжения тесной координации и содействия в вопросах противодействия последствиям распространения коронавирусной инфекции.