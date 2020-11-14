В России впервые выявили более 22 тыс. заразившихся COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) - Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России побил новый рекорд. В Москве выявили более 6 тыс. заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге установлен очередной максимум, передает РБК.



Это максимальный показатель с начала пандемии. Прошлый рекорд был зарегистрирован лишь накануне. Тогда COVID-19 за день обнаружили у 21,9 тыс. человек.

Новые случаи выявили во всех регионах. У четверти заразившихся — 25,2% — симптомов заболевания нет.

Больше всего инфицированных за сутки зарегистрировали в Москве — 6,4 тыс. человек.

В России почти у трети заразившихся коронавирусом (31%) нет симптомов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В то же время риск заразиться от таких людей остается очень высоким, предупредил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. В частности, человек становится распространителем коронавируса уже через день после того, как заразится, сообщил РБК академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.