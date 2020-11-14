[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России впервые выявили более 22 тыс. заразившихся COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) -  Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России побил новый рекорд. В Москве выявили более 6 тыс. заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге установлен очередной максимум, передает РБК.

Это максимальный показатель с начала пандемии. Прошлый рекорд был зарегистрирован лишь накануне. Тогда COVID-19 за день обнаружили у 21,9 тыс. человек.

Новые случаи выявили во всех регионах. У четверти заразившихся — 25,2% — симптомов заболевания нет.

Больше всего инфицированных за сутки зарегистрировали в Москве — 6,4 тыс. человек.

В России почти у трети заразившихся коронавирусом (31%) нет симптомов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В то же время риск заразиться от таких людей остается очень высоким, предупредил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. В частности, человек становится распространителем коронавируса уже через день после того, как заразится, сообщил РБК академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

print
  • Таиланд разрешил въезд туристам со счетом в банке на $16,5 тысяч
  • В Казахстане коронавирусная пневмония выявлена еще у 175 человек
  • В аэропорту Екатеринбурга скопилась очередь из 500 мигрантов из Узбекистана и Кыргызстана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com