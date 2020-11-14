Еще 8 новых случаев заражения Covid-19 зарегистрировано в Монголии. Всего — 424

- Монголия, происшествия
- 16:04, 14 ноября 2020
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CentralAsia (MNG) -
По состоянию на 17:00 часов 14 ноября в Монголии зарегистрировано 424 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Минздрава Д.Нарангэрэл в рамках очередной пресс-конференции по актуальной ситуации.
Среди них — один человек, близко контактировавший с водителем-дальнобойщиком, 5 пассажиров, прибывших спецрейсами на родину 20 и 28 октября, один водитель, пересекший границу через КПП «Алтанбулаг», и один врач из очага инфекции.
Глава консульского отдела МИД Л.Мөнхтушиг заявил: «За прошедшее время по решению Правительства и ГЧК вывезены 27183 гражданина из других государств, из них 20582 человека вернулись на родину 106 чартерными рейсами. В текущем месяце запланирован вывоз 1900 граждан из зарубежных стран. Из-за сложившейся ситуации 7 запланированных чартерных рейсов, согласно решению ГЧК, отменены».
Коронавирус в Монголии
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