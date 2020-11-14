Еще 8 новых случаев заражения Covid-19 зарегистрировано в Монголии. Всего — 424

CentralAsia (MNG) -

По состоянию на 17:00 часов 14 ноября в Монголии зарегистрировано 424 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Минздрава Д.Нарангэрэл в рамках очередной пресс-конференции по актуальной ситуации.

По состоянию на 17:00 часов 14 ноября в Монголии зарегистрировано 424 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Минздрава Д.Нарангэрэл в рамках очередной пресс-конференции по актуальной ситуации.