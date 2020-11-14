Прорыв Сарезского озера может привести к самой страшной стихии в истории, - Daily Mail

CentralAsia (TJ) - Британское издание Daily Mail назвало Сарезские озеро «природной бомбой замедленного действия», прорыв которого может привести к «самому страшному стихийному бедствию в истории».

В опубликованной изданием статье говорится, что страны Центральной Азии отличаются не только богатой природой, но и рядом серьезных угроз, которые она в себе несет.

«Например, в Таджикистане большую опасность представляет Сарезское озеро в горах Памира. Это не просто природное чудо, но также бомба замедленного действия, окруженная оползневой плотиной, прорыв которой может вызвать, по данным ООН, «самое страшное стихийное бедствие в истории».

Отмечается, что прорыв природной плотины может вызвать землетрясение большой мощности, передает Азия Плюс.

«В случае прорыва миллионы тонн воды, каменного мусора и отложений могут дойти по рекам Бартанг, Пяндж и Амударья, возможно, до Аральского моря, что повлияет на миллионы водоемов, а также на жителей Таджикистана, Афганистана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана», - пишет издание со ссылкой на заявления ООН 20-летней давности.

Автор публикации подчеркивает, что правительства стран Центральной Азии, ООН и Всемирный банк продолжают следить за ситуацией.

Беспокойства по поводу возможного прорыва этого водоема в результате землетрясения неоднократно назывались беспочвенными соответствующими структурами и учеными Таджикистана.

Так, руководитель Геофизической службы Академии наук Таджикистана Собит Негматуллаев сказал, что территория Сарезского озера находится под постоянным наблюдением специалистов.

Ученый отметил, что не существует никаких причин беспокоиться о возможном разрушении Усойского завала.

По словам президента Академии наук Таджикистана Фархода Рахими, в течение последних 80 лет вблизи Сарезского озера не наблюдалось каких-либо серьезных подземных толчков.

Глава КЧС Таджикистана Рустам Назарзода также заявлял, озеро находится под постоянным наблюдением специалистов, и нет никакого повода для опасения.

«Хочу сказать вам, спите спокойно. Никаких серьезных изменений на Сарезе не наблюдаются», - сказал Назарзода.

Озеро Сарез – горный водоём в ГБАО Таджикистана. Длина озера - около 70 км, максимальная измеренная глубина - около 500 м, уровень воды - около 3255 м над уровнем моря, объём воды - более 17 кубических километров.

В 2000 году под управлением Всемирного банка был запущен международный проект - на Сарезе появились современные системы раннего оповещения и мониторинга. Теперь посередине завальной плотины действует круглосуточный наблюдательный пункт.

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