Прорыв Сарезского озера может привести к самой страшной стихии в истории, - Daily Mail

- Таджикистан, анализ и комментарии
- 16:53, 14 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - Британское издание Daily Mail назвало Сарезские озеро «природной бомбой замедленного действия», прорыв которого может привести к «самому страшному стихийному бедствию в истории».
В опубликованной изданием статье говорится, что страны Центральной Азии отличаются не только богатой природой, но и рядом серьезных угроз, которые она в себе несет.
«Например, в Таджикистане большую опасность представляет Сарезское озеро в горах Памира. Это не просто природное чудо, но также бомба замедленного действия, окруженная оползневой плотиной, прорыв которой может вызвать, по данным ООН, «самое страшное стихийное бедствие в истории».
Отмечается, что прорыв природной плотины может вызвать землетрясение большой мощности, передает Азия Плюс.
«В случае прорыва миллионы тонн воды, каменного мусора и отложений могут дойти по рекам Бартанг, Пяндж и Амударья, возможно, до Аральского моря, что повлияет на миллионы водоемов, а также на жителей Таджикистана, Афганистана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана», - пишет издание со ссылкой на заявления ООН 20-летней давности.
Автор публикации подчеркивает, что правительства стран Центральной Азии, ООН и Всемирный банк продолжают следить за ситуацией.
Беспокойства по поводу возможного прорыва этого водоема в результате землетрясения неоднократно назывались беспочвенными соответствующими структурами и учеными Таджикистана.
Так, руководитель Геофизической службы Академии наук Таджикистана Собит Негматуллаев сказал, что территория Сарезского озера находится под постоянным наблюдением специалистов.
Ученый отметил, что не существует никаких причин беспокоиться о возможном разрушении Усойского завала.
По словам президента Академии наук Таджикистана Фархода Рахими, в течение последних 80 лет вблизи Сарезского озера не наблюдалось каких-либо серьезных подземных толчков.
Глава КЧС Таджикистана Рустам Назарзода также заявлял, озеро находится под постоянным наблюдением специалистов, и нет никакого повода для опасения.
«Хочу сказать вам, спите спокойно. Никаких серьезных изменений на Сарезе не наблюдаются», - сказал Назарзода.
Озеро Сарез – горный водоём в ГБАО Таджикистана. Длина озера - около 70 км, максимальная измеренная глубина - около 500 м, уровень воды - около 3255 м над уровнем моря, объём воды - более 17 кубических километров.
В 2000 году под управлением Всемирного банка был запущен международный проект - на Сарезе появились современные системы раннего оповещения и мониторинга. Теперь посередине завальной плотины действует круглосуточный наблюдательный пункт.