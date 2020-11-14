Стилисты в Таджикистане превратили многодетную вдову в стильную женщину (фото)

CentralAsia (TJ) - К 13 ноября, Всемирному дню доброты издание Азия Плюс рассказало историю о том, как добрый поступок волонтеров позволил простой женщине в сложный период ее жизни почувствовать себя королевой красоты.

«Я вышла к зеркалу и увидела в отражении совсем другую Анастасию - уверенную в себе и просто красавицу. Я тогда ещё сказала сама себе: «Неужели я могу быть такой?!», - вспоминает Анастасия тот день.

Анастасия живет в городе Гулистон Согдийской области. Ей 35 лет, и она одна воспитывает пятерых сыновей, старшему из которых 16 лет, а младшему – 5. В 2016 году она осталась вдовой: ее муж внезапно скончался от обширного инфаркта. С тех пор жизнь молодой женщины разделилась на «до» и «после».

- Младшим деткам я долгое время не говорила, где папа. Сказала, что он уехал в Хадж. Он был очень хорошим человеком, прекрасным мужем и отцом, - вспоминает Анастасия.

После смерти мужа на плечи хрупкой женщины легли все заботы о семье. Каждый день ей нужно было думать о том, как поднять на ноги сыновей. Летом, когда старший сын на каникулах мог приглядывать за младшими детьми, Анастасия работала на пляже. В остальное время подрабатывала няней. Родные помогали, как могли. Именно в тот период, когда у женщины уже опустились руки, она познакомилась с Фирузой Юсуповой, которая руководит волонтерским движением «Хаёт - Жизнь».

- Я благодарна Фирузе и ее команде волонтеров и спонсоров за все, что они делают для моей семьи: помогли сделать ремонт в квартире, установили нагреватель для воды, подарили бытовую технику и мебель. Фируза знает, когда день рождения у каждого из моих сыновей. В этот день она устраивает им праздник с подарками. Если бы не она, я просто не представляю, что бы я делала, - говорит Анастасия.

Благотворительная группа «Хаёт - Жизнь» помогает детям-сиротам. Ее подопечными являются малоимущие многодетные семьи, потерявшие кормильца. Также волонтеры оказывают помощь детям с пороком сердца.

- Когда я пришла к Анастасии, первым выбежал ее младший сын Бободжон. Он крепко обнял меня, и этим очаровал до слез, - рассказывает Фируза Юсупова. - У Насти пять прекрасных сыновей, в которых она вкладывает семейные ценности и прикладывает все усилия для их достойного воспитания. Безусловно, ей очень тяжело одной поднимать на ноги детей. И мы всячески ее поддерживаем и помогаем.

С помощью Фирузы, Анастасия попала в интернет-проект «NEW LIFE», созданный юмористической командой из Худжанда Tajik Show. Автор и ведущая проекта – Diya, молодая актриса и резидент Tajik Show. Цель проекта – подарить женщинам один день, в котором они почувствуют себя самыми настоящими леди.

- Настя - достойная героиня. Она вся погружена в заботу о своих детях, забывая о том, что она женщина. Через преображение мы решили напомнить ей о том, насколько она красива. Это был ее день, - говорит Фируза.

Новый образ женщине создал салон «Мадинаи Шавкат», а магазин модной женской одежды "Савсан" подарил Анастасии понравившийся наряд.

- Мне самой было очень интересно, а какой другой я могу выглядеть? В зеркале я увидела совсем другую Анастасию - уверенную и красивую. Увидев меня, дети расплакались. Мой сын Комрон обнял меня и прошептал в ухо: «Вы такая красивая, мамочка! Я вас очень люблю, у нас все будет хорошо», - вспоминает Анастасия трогательные моменты, не скрывая слез.

- Я хочу сказать всем женщинам, которые в одиночку растят своих детей – не нужно ставить на себе крест. Дети должны видеть нас счастливыми, здоровыми и красивыми. Знаю, что тяжело, но нужно жить дальше, ради детей, ради себя. Все трудности временные, главное не отчаиваться и не переставать верить в добро. Ведь мы не одиноки. Вокруг нас столько добрых людей.

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