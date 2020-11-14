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  14 ноября 2020
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В Таджикистане новостной сайт «Ахбор» решил закрыться из‑за давления властей

CentralAsia (TJ) -  Редакция таджикистанского издания «Ахбор» решила прекратить свою деятельность из-за решения Верховного суда о запрете сайта на территории страны. Об этом сообщила редакция издания 13 ноября.

Издание пишет, что Верховный суд Таджикистана решил включить сайт издания в список запрещенных в середине февраля 2020 года, в результате этого официальные органы не имеют права давать интервью изданию, «эксперты не могут высказаться свободно» и журналисты не могут «свободно и под своим именем» присылать репортажи в «Ахбор».

«Это, конечно, смешно, но согласно законам Таджикистана, к ответственности могут привлечь и простых читателей за "лайк” или комментарии под нашими материалами», — пишет «Ахбор».

Издание считает решение Верховного суда «безосновательным и незаконным», а также считает, что в Таджикистане «не существует независимой судебной системы». Редакция собирается запустить новый сайт, который также станет «независимым, беспристрастным и нейтральным новостным порталом».

Сайт «Ахбор» запустился четыре года назад и освещал социально-политические темы в Таджикистане.

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