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  14 ноября 2020
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Токаев подписал ратификацию соглашения с Белоруссией о миграции

CentralAsia (KZ) -  Казахстан ратифицировал соглашение с Белоруссией по вопросам сотрудничества в области миграции, соответствующий документ подписан казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

До подписания Токаевым документ одобрили депутаты парламента, сообщили местные СМИ.

Согласно условиям договора, стороны будут сотрудничать в области миграции, защиты прав находящихся на территории второй страны — участницы соглашения граждан, осуществлять информационное взаимодействие.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев пояснил, что «соглашение направлено на предотвращение двойного гражданства», уточняет «Власть».

Обе стороны будут обмениваться информацией о гражданстве. Кроме того, у нас на границе есть информационная база «Беркут», и посредством этой системы мы будем знать, сколько к нам прибывает, сколько выезжает, — заявил Тургумбаев.

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