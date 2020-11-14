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  14 ноября 2020
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В Тбилиси прошла акция протеста оппозиции

CentralAsia (CA) -  Представители оппозиционных партий Грузии и их сторонники провели очередную акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси с требованием проведения новых парламентских выборов, 14 июля передаёт РИА Новости.

"Требования остаются прежними и будут действовать до тех пор, пока мы не достигнем результата. Мы требует назначения новых парламентских выборов, изменения руководства центральной избирательной комиссии и освобождения политзаключённых. То, что начался диалог между сторонами, не означает, что уличные протесты прекратятся",- заявил член партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставку главы центральной избирательной комиссии.

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