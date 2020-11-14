В Австрии вновь ввели локдаун из-за COVID-19

CentralAsia (CA) - В Австрии вводится тотальный локдаун из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил канцлер Себастьян Курц, передает газета Kurier.

Как отметил глава правительства, на территории страны будет действовать такой же жесткий карантин, как и весной.

Локдаун будет введен с 17 ноября и будет действовать до 6 декабря. Сообщается, что в случае, если ситуация не улучшится, то меры будут продлены.