Армения потеряла 2317 солдат в Карабахе. Азербайджан данные пока не раскрыл

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Армении подтвердило гибель 2317 солдат в войне в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян в Facebook.

Она отметила, что речь идёт лишь о телах, прошедших судмедэкспертизу.

"Сейчас экспертизу прошли тела 2317 погибших военнослужащих, среди них есть тела неопознанных", – написала Алина Никогосян.

Никогосян добавила, что процесс обмена телами погибших продолжается, окончательное число умерших пока неизвестно.

Азербайджан, ссылаясь на цензуру военного времени, пока не сообщал данных о потерях в своих рядах.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что передало Армении несколько тел солдат, погибших в боях за город Шуша.

Армения и Азербайджан 13 ноября начали обмен телами погибших военнослужащих. Процесс обмена происходит при посредничестве российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста.