Вакцина от коронавируса для населения США появится в апреле, - Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - Американская вакцина от коронавируса будет доступна для населения США в апреле следующего года, заявил президент страны Дональд Трамп. По его словам, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США скоро может одобрить один из разрабатываемых в США препаратов.

«Миллионы доз будут скоро выпущены. Они готовы и ждут этого окончательного одобрения. Уже в апреле вакцина будет доступна для всего населения»,— сказал господин Трамп журналистами в Белом доме. Он заявил, что его администрация будет работать над получением экстренного разрешение на использование вакцины, а потом будет координировать ее распространение.

Дональд Трамп сообщил, что при этом в штат Нью-Йорк вакцину доставлять не будут, так как губернатор демократ Эндрю Куомо отложил вопрос вакцинации населения. По словам президента, решение губернатора объясняется политическими причинами, при этом господин Трамп называет его плохим по соображениям здравоохранения. «Мы не доставим ее в Нью-Йорк, пока не получим на это разрешение(губернатора.— “Ъ”)»,— сказал он и отметил, что жители штата ждут появления вакцины.

23 октября господин Трамп сообщил, что американская вакцина от коронавируса появится в течение нескольких недель. По его словам, препарат уже готов. Ранее он сам переболел коронавирусом и призывал граждан не бояться пандемии.