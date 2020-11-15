Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 11 573

- Таджикистан, общество
- 11:00, 15 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - На 14 ноября в Таджикистане зафиксировано 11 573 случая заражения коронавирусом COVID-19.
По данным Минздрава страны, это составляет 0,02% от общего количества зараженных.
В тоже время, в Таджикистане погибло уже 85 человек, летальность составляет 0.73%. Полностью вылечили от вируса 10 934 человек, восстановление составляет 94.48%.
Таджикистан занимает 112 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.
Коронавирус в Таджикистане
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