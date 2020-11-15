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  15 ноября 2020
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Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 11 573

CentralAsia (TJ) -  На 14 ноября в Таджикистане зафиксировано 11 573 случая заражения коронавирусом COVID-19.

По данным Минздрава страны, это составляет 0,02% от общего количества зараженных.

В тоже время, в Таджикистане погибло уже 85 человек, летальность составляет 0.73%. Полностью вылечили от вируса 10 934 человек, восстановление составляет 94.48%.

Таджикистан занимает 112 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Коронавирус в Таджикистане
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