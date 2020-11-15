За сутки в Казахстане выявили 630 случаев заражения Covid-19

CentralAsia (KZ) - Число заражённых коронавирусом в Казахстане превысило 120 000 человек.
По данным Минздрава страны, за сутки выявили 630 случаев заражения Covid-19.
Статистика по Сovid-19 в Казахстане за сутки:
Заразились – 630.
Выздоровели – 368.
Умерли – 7.
Наибольший прирост – Восточно-Казахстанская область (236).
Проходят лечение – 8 882 пациента (в стационарах – 3 970, амбулаторно – 5 912):
дети – 464;
в тяжёлом состоянии – 203;
в состоянии крайней степени тяжести – 23;
на аппаратах ИВЛ – 24.
Общая статистика по Сovid-19
Заразились – 120 463.
Выздоровели – 109 643.
Умерли – 1938.
Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:
Заболели – 226.
Выздоровели – 71.
Умерли – 2.
Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа:
Заболели – 40 149.
Выздоровели – 29 556 .
Умерли – 418.