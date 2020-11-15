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  15 ноября 2020
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За сутки в Казахстане выявили 630 случаев заражения Covid-19

CentralAsia (KZ) -  Число заражённых коронавирусом в Казахстане превысило 120 000 человек.

По данным Минздрава страны, за сутки выявили 630 случаев заражения Covid-19.

Статистика по Сovid-19 в Казахстане за сутки:

Заразились – 630.
Выздоровели – 368.
Умерли – 7.
Наибольший прирост – Восточно-Казахстанская область (236).

Проходят лечение – 8 882 пациента (в стационарах – 3 970, амбулаторно – 5 912):

дети – 464;
в тяжёлом состоянии – 203;
в состоянии крайней степени тяжести – 23;
на аппаратах ИВЛ – 24.

Общая статистика по Сovid-19

Заразились – 120 463.
Выздоровели – 109 643.
Умерли – 1938.

Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:

Заболели – 226.
Выздоровели – 71.
Умерли – 2.

Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа:

Заболели – 40 149.
Выздоровели – 29 556 .
Умерли – 418.

Коронавирус в Казахстане
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