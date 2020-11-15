Во Франции неизвестный размозжил головы двум мужчинам на улице

CentralAsia (CA) - Во Франции неизвестный убил двух человек и тяжело ранил одну женщину на западе страны.

Известно, что двух погибших мужчин нашли на улице в департаменте Мен и Луара на западе Франции. Источники в полиции сообщили, что оба погибших были найдены с разбитыми головами, передает BFMTV.

Также сообщается, что женщина, которая является женой одного из погибших, госпитализирована с тяжелыми травмами в больницу.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 35-летний мужчина. Известно, что он был ранее судим. Мотивы убийства до сих пор неизвестны, передает РИА "Новости".