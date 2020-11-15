В СНБ Армении заявили о предотвращении попытки убийства Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратила попытку убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

В сообщении говорится, что преступление готовила группа людей с антиправительственными взглядами. Они, по версии ведомства, намеревались лишить жизни главу армянского правительства и добиться смены власти.

По данным ведомства, житель Сюникской области незаконно приобрел большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и устройств. Затем он договорился с политиками Армении и непризнанного Нагорного Карабаха и их сторонниками о покушении на Пашиняна и «узурпации полномочий правительства».

Речь, в частности, идет о лидере оппозиционной партии «Родина» и экс-директоре СНБ Артуре Ванецяне, бывшем депутате парламента и экс-руководителе фракции Республиканской партии Армении Ваграме Багдасаряне, а также члене партии «Дашнакцутюн» (указаны инициалы А. А.) и командире Сисианского добровольческого отряда (инициалы А. М.). Они задержаны.

Сотрудники ведомства провели обыски у подозреваемых и изъяли у них пулеметы, гранатометы, винтовки с оптическим прицелом, патроны, взрыватели, детонаторы и другое вооружение.

Пашинян заключил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным договоренность о прекращении военных действий в непризнанном Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября. После этого в центре Еревана вспыхнули акции протеста, демонстранты ворвались в офис премьера и в здание парламента, избили его главу Арарата Мирзояна.

Премьер Армении, объясняя подписание документа, заявил, что у страны не было иного выхода. Он отметил, что решение было принято на основе анализа военной ситуации. По его словам, на перемирии настояла армия.