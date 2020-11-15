В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 70 038

- Узбекистан, общество
- 12:02, 15 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 15 ноября в Узбекистане количество граждан, инфицированных коронавирусом, достигло 70 038 (+208).
По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 12 областях.
В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 67 315 человек (96%). Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 597.
В инфекционных больницах республики в данный момент проходят лечение 2 126 пациентов.