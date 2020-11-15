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  15 ноября 2020
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В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 70 038

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 15 ноября в Узбекистане количество граждан, инфицированных коронавирусом, достигло 70 038 (+208).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 12 областях.

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 67 315 человек (96%). Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 597.

В инфекционных больницах республики в данный момент проходят лечение 2 126 пациентов.

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