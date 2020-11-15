В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 70 038

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 15 ноября в Узбекистане количество граждан, инфицированных коронавирусом, достигло 70 038 (+208).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 12 областях.

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 67 315 человек (96%). Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 597.

В инфекционных больницах республики в данный момент проходят лечение 2 126 пациентов.