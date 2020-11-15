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  15 ноября 2020
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Узбекистан в 10 раз увеличил импорт скота из Кыргызстана. Кыргызстан может ограничить экспорт

CentralAsia (UZ) -  Кыргызстан вслед за Казахстаном может ограничить вывоз скота из-за подорожания мяса, передает «Газета.uz».

Власти КР связывают рост цен на мясо с Узбекистаном, который почти в 10 раз увеличил импорт крупного рогатого скота из Кыргызстана.

За январь-октябрь цена на баранину в Кыргызстане выросла в среднем на 27,7%, на говядину — на 23,8%. Государственное агентство антимонопольного регулирования Кыргызстана считает, что мясо дорожает из-за Узбекистана.

В начале года сообщилось, что Казахстан запретил экспорт живого скота из-за того, что большой объем вывозился из страны, что стало одной из причин роста цен на мясо.

«В связи с введенным Казахстаном запретом, скот массово стал закупаться в Кыргызстане со стороны Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, многие перекупщики воспользовались ситуацией и также взвинтили цены», — отмечает агентство КР.

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