Узбекистан в 10 раз увеличил импорт скота из Кыргызстана. Кыргызстан может ограничить экспорт

CentralAsia (UZ) - Кыргызстан вслед за Казахстаном может ограничить вывоз скота из-за подорожания мяса, передает «Газета.uz».

Власти КР связывают рост цен на мясо с Узбекистаном, который почти в 10 раз увеличил импорт крупного рогатого скота из Кыргызстана.

За январь-октябрь цена на баранину в Кыргызстане выросла в среднем на 27,7%, на говядину — на 23,8%. Государственное агентство антимонопольного регулирования Кыргызстана считает, что мясо дорожает из-за Узбекистана.

В начале года сообщилось, что Казахстан запретил экспорт живого скота из-за того, что большой объем вывозился из страны, что стало одной из причин роста цен на мясо.

«В связи с введенным Казахстаном запретом, скот массово стал закупаться в Кыргызстане со стороны Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, многие перекупщики воспользовались ситуацией и также взвинтили цены», — отмечает агентство КР.