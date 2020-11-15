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  15 ноября 2020
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15 стран создали в Азии крупнейшую в мире зону свободной торговли

CentralAsia (CA) -  Китай, Австралия, Япония и еще 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона сформировали крупнейшую в мире зону свободной торговли. Соглашение было подписано на полях онлайн-саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает Reuters.

Речь идет о соглашении о создании зоны свободной торговли «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (ВРЭП).

Соглашение подписали представители десяти стран — участниц АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Китая, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Суммарное население этих стран, на которые приходится 30% мировой экономики, — 2,2 млрд человек. В рамках соглашения будут действовать сниженные торговые пошлины. В частности, это первый договор о свободной торговле Японии с Китаем и Южной Кореей одновременно, пишет Nikkei.

Как отмечает Reuters, заключение ВРЭП — это «еще один удар» по программе, которую продвигал бывший президент США Барак Обама. Речь идет о соглашении о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которое было подписано в феврале 2016 года. ТТП — это торговый пакт, который предполагает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Уже на следующий год, при президенте Дональде Трампе, США покинули соглашение, поскольку, по мнению нового президента, партнерство было невыгодно для страны.

Переговоры о ВРЭП велись с 2013 года. В переговорах также участвовала Индия, однако в прошлом году она вышла из обсуждения.

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