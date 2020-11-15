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  15 ноября 2020
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Глава РФ провел переговоры по телефону с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении

CentralAsia (CA) -  Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщили 15 ноября в Кремле, в беседе с президентом Азербайджана российский лидер обратил внимание на то, что в районах, которые возвращаются республике, есть христианские храмы и монастыри.

Владимир Путин подчеркнул: важно обеспечить сохранность этих святынь и нормальную церковную жизнь. Ильхам Алиев с пониманием отнесся к этому вопросу и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.

Также Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев обсудили, как в целом выполняются договоренности, зафиксированные в Заявлении по Нагорному Карабаху. Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается и обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная.

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