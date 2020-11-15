В Египте археологи обнаружили сотню древних саркофагов возрастом 2,5 тысячи лет

CentralAsia (CA) - Египетские археологи обнаружили сотню древних саркофагов, приблизительный возраст которых – 2,5 тысячи лет, сообщает vesti.ru.



Находка египетских археологов без преувеличения экстраординарна: более 100 саркофагов и 40 позолоченных статуэток. И всему этому, по оценкам ученых, уже примерно 2,5 тысячи лет. С помощью рентгена специалисты показали содержимое одного из саркофагов – мумию мужчины ростом около 165 сантиметров. Поражает, насколько хорошо сохранилось тело.

По словам экспертов, находки помогут раскрыть секреты бальзамирования Древнего Египта. "Сегодня в наших руках находка века. Это древности, принадлежащие позднему периоду Древнего Египта и эпохе Птолемеев. Удивительно, насколько хорошо все сохранилось: саркофаги запечатанные, цветные, неповрежденные. Кроме того, мы обнаружили различные погребальные маски и деревянные статуи", – отметил министр туризма Египта Халед аль-Анани.

Раскопки вели на юге Каира, руководили процессом исключительно египетские специалисты. Все артефакты обнаружили в трех погребальных колодцах, каждый из которых глубиной около 12 метров. По словам ученых, у них есть основания полагать, что найденное – лишь сотая часть спрятанных там древностей.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири пояснил: "То, что саркофаги сделаны из местной древесины, доказывает наличие некой мастерской по производству саркофагов, расположение которой пока не обнаружено. Но миссия продолжает раскопки и дойдет до места расположения мастерской в 2021 году".

В начале октября в том же некрополе на юге Каира уже была сделана ошеломляющая находка – тогда археологи раскопали 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток египетских богов. Египетские власти восприняли это как руку помощи, протянутую предками сквозь века. В последние годы Каир увеличил количество раскопок и стал активно рассказывать о новых археологических находках в международных СМИ, надеясь таким образом возродить туристический сектор страны, который сильно пострадал после восстаний во время Арабской весны 2011 года и на фоне пандемии коронавируса.

Все найденные саркофаги и статуэтки распределят между четырьмя музеями Египта, в том числе, в строящемся Большом египетском музее, открытие которого запланировано на следующий год.