ВОЗ вновь зафиксировала рекордное число заражений COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) - За последние сутки число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире составило 657 312, что является новым рекордным показателем в мире, а общее число инфицированных превысило 53 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 14 ноября.

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Согласно приведенной статистике, число подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет 53 164 803, скончались 1 300 576 пациентов. Учитываются только официально подтвержденные сведения, поступающие от государств.

Более 43% сообщений о новых случаях заражения, зафиксированных за сутки, поступили из Европейского региона (285 332), далее идут Северная и Южная Америка (269 225), Юго-Восточная Азия (55 551).

США лидируют по числу зарегистрированных случаев инфицирования — 10 460 365. На ними следуют Индия (8 773 479), Бразилия (5 781 582) и Россия (1 903 253).

Неделей ранее ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. По оценкам организации, несмотря на официальную статистику, COVID-19 уже могли заразиться 10% населения планеты. Всего в мире живут более 7,8 млрд человек.