Эпидемиологическая ситуация а Узбекистане может ухудшиться, — член штаба

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CentralAsia (UZ) - Член Штаба по борьбе с коронавирусом Нурмат Отабеков заявил, что эпидемиологическая ситуация в Узбекистане может ухудшиться.

В субботу, 14 ноября, в Ташкенте прошел брифинг с участием члена штаба по борьбе с коронавирусом Нурматом Отабековым. Во время брифинга Отабекову задали вопрос о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом. Эксперт отметил, что подобный ход событий возможен.

«Конечно, есть такая вероятность. Как эксперт, я бы охарактеризовал нынешнюю ситуацию как «обманчивую стабильность, обманчивое спокойствие». Так что нам нужно быть бдительными. Если граждане будут небезразличны к своему здоровью, если при появлении каких-либо клинических признаков заболевания они будут обращаться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением дома, то мы можем сохранить стабильность.

Осень-зима - период сезонных вспышек вирусных, респираторных заболеваний. Я считаю, что нам нужно повысить нашу ответственность», – сказал Нурмат Отабеков.

В настоящее время в Узбекистане количество официальных случаев коронавируса превышает 70 тысяч.