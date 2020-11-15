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  15 ноября 2020
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В Минске в районе станции метро "Пушкинская" прогремели взрывы, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Взрывы, похожие на применение светошумовых гранат, были слышны в Минске в районе станции метро "Пушкинская", где в воскресенье проходит акция протеста представителей белорусской оппозиции. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Здесь сосредоточено много силовиков, в том числе бойцов внутренних войск, а также стоит водомет. Протестующих разгоняют и массово задерживают. В районе станции метро "Пушкинская" на земле сидит женщина с перевязанной ногой. По словам очевидцев, она была ранена "осколком светошумовой гранаты".

Колонну из нескольких сотен человек, которая выдвинулась в сторону улицы Орловской, встречает кордон силовиков. Еще одна большая колонна сформировалась и в жилом микрорайоне Зеленый Луг.

Позже стало известно, что силовики прибыли на улицу Червякова, где собрались из разных районов столицы несколько тысяч протестующих, чтобы почтить память умершего 31-летнего минчанина Романа Бондаренко.

Во дворе одного из домов находится так называемая площадь перемен. Очевидцы сообщили ТАСС, что прибывшие на улицу силовики применили светошумовые гранаты. По их словам, слышно было четыре взрыва.

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  • В Минске в районе станции метро "Пушкинская" прогремели взрывы, - СМИ


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