Дисциплина — лучшая вакцина для защиты себя и своей семьи, - премьер Монголии

CentralAsia (MNG) - Было созвано расширенное заседание правительства Монголии, было рассмотрено решение Государственной чрезвычайной комиссии, уровень всеобщей готовности к стихийным бедствиям была продлена на 14 дней, а также выпущены постановление правительства и протокол заседания.

После заседания премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух дал следующие поручения членам правительства, главе государственной администрации и губернаторам аймаков и столицы.

- усилить надзор за коронавирусом внутри страны, ограничить количество очагов инфекции, сократить и подавить их в короткие сроки, защитить здоровье населения и снизить риск;

-Оперативно организовывать и контролировать комплексную дезинфекцию зараженных СOVID-19 участков, помещений, зараженных зданий, дворов, квартир, улиц, пространств и центров обслуживания населения;

-Предотвратить нехватку продовольствия по всей стране, увеличить количество продуктов питания, лекарств и медикаментов для уязвимых слоев населения, учащихся общежитий, предотвратить насилие в семье и улучшить защиту детей;

-И поручено организовать транспортировку и подачу топлива, энергии, тепла, воды и нефтепродуктов, а также принять меры по недопущению их дефицита.

В ходе брифинга Премьер-министр Монголии У. Хурэлсух сказал: «Ситуация не вышла из-под контроля. Следовательно, в этот период необходимо контролировать распространение инфекции. Районы, где было зарегистрировано заражение, должны быть тщательно обеззаражены, строго охраняться, недоступны и обеспечены продуктами питания, лекарствами и медикаментами. Граждане должны соблюдать закон, мыть руки, держаться на расстоянии и следовать профессиональным советам не покидать свои дома без крайней необходимости. Дисциплина — лучшая вакцина для защиты себя и своей семьи».

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