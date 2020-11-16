[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Всемирная организация здравоохранения ценит единство монголов, -Сергей Диордица

CentralAsia (MNG) -  Сергей Диордица, Постоянный представитель ВОЗ в Монголии, выступил с презентацией на очередном заседании Минздрава в 17:00 15 ноября.

«Поскольку ситуация быстро меняется, люди должны быть дома. Многие страны принимают все эти меры для защиты своих граждан. На выявление всех контактов уходит 14 дней. Я призываю вас последовать решению правительства защитить вашу семью и коллег. Всемирная организация здравоохранения ценит единство монголов», - сказал он.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Дисциплина — лучшая вакцина для защиты себя и своей семьи, - премьер Монголии
  • КПП Алтанбулаг на границе с Россией закрыли в ночь на 15 ноября
  • В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 70 038


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com