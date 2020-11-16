Всемирная организация здравоохранения ценит единство монголов, -Сергей Диордица

CentralAsia (MNG) - Сергей Диордица, Постоянный представитель ВОЗ в Монголии, выступил с презентацией на очередном заседании Минздрава в 17:00 15 ноября.

«Поскольку ситуация быстро меняется, люди должны быть дома. Многие страны принимают все эти меры для защиты своих граждан. На выявление всех контактов уходит 14 дней. Я призываю вас последовать решению правительства защитить вашу семью и коллег. Всемирная организация здравоохранения ценит единство монголов», - сказал он.

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