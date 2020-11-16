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  16 ноября 2020
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В Монголии срок режима всеобщей готовности продлен на 14 дней, до 1 декабря

CentralAsia (MNG) -  15 ноября правительство Монголии провело внеочередное заседание. В начале заседания обсуждалось решение Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК).

В соответствии со статьей 11.3.3 Закона о защите от стихийных бедствий, в целях усиления реагирования на распространение пандемии коронавируса и предотвращения рисков, административные, территориальные единицы, государственные и местные административные организации, граждане и юридические лица были переведены в систему обеспечения готовности к стихийным бедствиям, по решению правительства режим на 5-дневный уровень всеобщей готовности продлен на 14 дней до 06:00 1 декабря 2020 года.

В этой связи заместитель премьер-министра Монголии и председатель ГЧК Я.Содбаатар был уполномочен координировать межотраслевые мероприятия и обеспечивать единое управление, организацию и координацию. Министру образования, культуры и науки также было разрешено повторно провести детальное изучение студентов в общежитиях университетов и потратить расходы на обеспечение студентов продуктами питания, санитарией и товарами для здоровья из экономии стоимости питания в детском саду и школьных обедов.

Решение Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) обсуждалось 11 ноября на заседании Кабмина. Правительство Монголии официально объявило о передаче Монголии уровень степени всеобщей готовности в соответствии с Законом о защите от стихийных бедствий.

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