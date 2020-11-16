«Emart food bank» начал акцию «Корзина доброты» для находящихся на карантине

- Монголия, жизнь в Центральной Азии
- 5:09, 16 ноября 2020
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CentralAsia (MNG) - Крупнейший розничный торговец «Emart» в Монголии в помощь студентам в общежитии выпустил новую акцию.
е по оказанию продовольственной помощи лицам, находящимся карантин, «Emart food bank» был инициирован розничным торговецем «Emart» в Улан-Батор в партнерстве с Mitchell Foundation 12 ноября. Главным образом, акция сосредоточена на сбор еды для малоимущих, нуждающихся и студентам общежитии во время строго карантина.
Кампания была хорошо принята, многие организации и отдельные лица работали вместе, чтобы доказать, что «монголы сильны, когда они вместе».
Первая партия продуктов была передана студентам общежитии второго корпуса Монгольского государственного педагогического университета.
В то же время они следят за тем, чтобы все правила инфекционного контроля соблюдались и помощи передавались бесконтактно.
Следующая партия еды будет роздана тем во «Временный приют» для жертв насилия.