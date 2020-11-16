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  16 ноября 2020
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Ситуация с коронавирусом на 17:00 часов 15 ноября: новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено

CentralAsia (MNG) -  Как сообщает ИА Монцамэ, в зависимости от обстоятельств распространения коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения дважды в день информирует СМИ об эпидемиологической ситуации.

После пресс-конференции 15 ноября в 11:00 утра анализ тестов 159 человек показал отрицательный результат. Кроме того, анализы тестов, взятые у 1394 человек из 5314 человек, имевших контакт второго уровня с инфицированным, дали отрицательный результат. Результаты тестов других лиц из этой группы будут готовы в ближайшее время.

На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 428 случаев заражения коронавирусом. Из них 328 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В столице зарегистрировано девять подтвержденных случаев заражения коронавирусом и три в аймаке Сэлэнгэ.

На утренней пресс-конференции 15 ноября Минздрав сообщил, что в НИЦИЗ от коронавирусной инфекции проходят лечение 95 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, состояние здоровья 20 пациентов оценивается как средней тяжести, 73 имеют легкую форму заболевания.

Коронавирус в Монголии
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