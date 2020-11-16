Последняя партия из 30 000 овец, подаренных Монголией, прибыла в Китай

CentralAsia (MNG) - Монголия доставляет последнюю партию овец в Китай. Это было обещано президентом страны, не имеющей выхода к морю, девять месяцев назад в поддержку борьбы Китая с пандемией COVID-19.

Ранее сообщались, что загруженные более чем на дюжине грузовиков, 4000 овец въехали в Китай после 30-дневного карантина в приграничном монгольском городе Заман-Удэ. Ожидается, что остальные из 30 000 овец, предложенных президентом Монголии Халтмаа Баттулгой, поступят в Китай к середине ноября, сообщили официальные лица.

Животные останутся в Эрээн-Хото, приграничном городе в автономном районе Внутренняя Монголия Китая, на карантин, прежде чем они будут забиты и обработаны для отправки в провинцию Хубэй, первый эпицентр вспышки в Китае.

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