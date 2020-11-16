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  16 ноября 2020
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Монголия отмечает 858-летие со дня рождения Чингисхана или день национальной гордости

CentralAsia (MNG) -  16 ноября 2020 года Монголия отмечает 858-летие со дня рождения Великого Чингисхана или День национальной гордости Монголии.

Этот государственный праздник Монголии был учрежден в 2012 году в честь 850-летнего юбилея со дня рождения Чингисхаана. Он отмечается в первый день первого зимнего месяца по лунному календарю, и, в этом году этот день приходится на 16 ноября.

День гордости Монголии является национальным праздником и официально объявлен нерабочим днем. В этот день празднование Дня гордости начинается с церемонии почитания государственного флага и Девятибунчужного белого знамени, которая пройдет на главной площади столицы. И пройдет турнир национальной монгольской борьбы. А также церемония вручения ордена Чингисхана - высшей государственной награды Монголии, учрежденной в 2002 году.

Однако из-за режима общей готовности или строгого карантина массовые мероприятия были отменены.

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