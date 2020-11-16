Число случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане достигло 70 181

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 20:00 часов 15 ноября количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 70 181 (+79).

По данным Минздрава, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Ташкенте, Самаркандской и в Ташкентской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 67 446 (+131), показатель выздоровления составляет 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 137 пациентов.