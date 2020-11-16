На утро 16 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 588 человек. Всего — 121 051

Азия и мир, общество

9:20, 16 ноября 2020

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Обновлено: 9:31, 16 ноября 2020 English

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 588 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.Об этом 16 ноября сообщает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Восточно-Казахстанская область - 197; - Северо-Казахстанская область - 57; - Костанайская область - 51; - Павлодарская область - 49; - город Нур-Султан - 44; - город Алматы - 42; - Западно-Казахстанская область - 42; - Акмолинская область - 35; - Алматинская область - 25; - Карагандинская область - 17; - Атырауская область - 14; - Актюбинская область - 7; - Жамбылская область - 5; - Туркестанская область - 3. Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 121 051 случай заражения коронавирусом.