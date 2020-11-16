[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На утро 16 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 588 человек. Всего — 121 051

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 588 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.Об этом 16 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 197;

- Северо-Казахстанская область - 57;

- Костанайская область - 51;

- Павлодарская область - 49;

- город Нур-Султан - 44;

- город Алматы - 42;

- Западно-Казахстанская область - 42;

- Акмолинская область - 35;

- Алматинская область - 25;

- Карагандинская область - 17;

- Атырауская область - 14;

- Актюбинская область - 7;

- Жамбылская область - 5;

- Туркестанская область - 3.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 121 051 случай заражения коронавирусом.

print
  • Мужчина из Узбекистана в Пензе выращивал коноплю на чердаке
  • В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 70 038
  • Всемирная организация здравоохранения ценит единство монголов, - представитель ВОЗ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com