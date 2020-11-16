На утро 16 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 588 человек. Всего — 121 051
- Азия и мир, общество
- 9:20, 16 ноября 2020
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- Обновлено: 9:31, 16 ноября 2020 English
CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 588 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.Об этом 16 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 197;
- Северо-Казахстанская область - 57;
- Костанайская область - 51;
- Павлодарская область - 49;
- город Нур-Султан - 44;
- город Алматы - 42;
- Западно-Казахстанская область - 42;
- Акмолинская область - 35;
- Алматинская область - 25;
- Карагандинская область - 17;
- Атырауская область - 14;
- Актюбинская область - 7;
- Жамбылская область - 5;
- Туркестанская область - 3.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 121 051 случай заражения коронавирусом.