Узбекистан представит три фильма на премию «Оскар»

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CentralAsia (UZ) - Опубликован шорт-лист фильмов, претендующих на номинацию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» от Узбекистана.

Согласно списку, один из фильмов Джахонгира Касимова «Ибрат», «Бесцветные сны» Аюба Шахобиддинова и «Две тысячи песен Фариды» режиссёра Ёлкина Туйчиева будут выдвигаться на «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм».

Отбор на премию Оскар состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.

Чтобы Узбекистан мог участвовать в конкурсе, он должен объявить свое окончательное решение по номинантам 20 ноября этого года.

В 2019 году по инициативе Союза молодежи Узбекистана, Национальной кинокомиссией Узбекистана и Национальным агентством «Узбеккино» был создан и зарегистрирован Киноакадемией США Комитет Оскара Узбекистана.

Впервые фильм Умида Хамдамова «Горячая лепешка» был номинирован на престижную премию от Узбекистана.