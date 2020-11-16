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  16 ноября 2020
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Майя Санду победила на президентских выборах Молдовы
Майя Санду
Майя Санду

CentralAsia (CA) -  В Молдове прошел второй тур президентских выборов. Победителем названа экс-премьер и главный оппонент действующего президента страны Игоря Додона Майя Санду.

По данным ЦИК, по состоянию на ночь на 16 ноября, у нее 57,45% голосов избирателей, у Игоря Додона — 42, 55%. Обработано 99,44% голосов.

Сообщается, что явка на выборах составила 52,76%, проголосовали более 1,6 миллиона избирателей.

За Санду проголосовали крупные города, кроме Бельц, а также молодежь и диаспоры в европейских странах.

Игорю Додону поддержки сельских районов и соотечественников из России оказалось недостаточно, чтобы остаться на второй срок.

Майя Санду родилась 24 мая 1972 в селе Рисипень Фалештского района Молдавской ССР, в семье Григория и Эмилии Санду. Не замужем. Владеет английским, румынским, русским языками.

Возглавляет Партию действия и солидарности. Партия выступает за демократические ценности, продвигает пленарную интеграцию Республики Молдова в Европейское сообщество.

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