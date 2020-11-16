Майя Санду победила на президентских выборах Молдовы

Майя Санду

CentralAsia (CA) - В Молдове прошел второй тур президентских выборов. Победителем названа экс-премьер и главный оппонент действующего президента страны Игоря Додона Майя Санду.



По данным ЦИК, по состоянию на ночь на 16 ноября, у нее 57,45% голосов избирателей, у Игоря Додона — 42, 55%. Обработано 99,44% голосов.



Сообщается, что явка на выборах составила 52,76%, проголосовали более 1,6 миллиона избирателей.



За Санду проголосовали крупные города, кроме Бельц, а также молодежь и диаспоры в европейских странах.



Игорю Додону поддержки сельских районов и соотечественников из России оказалось недостаточно, чтобы остаться на второй срок.



Майя Санду родилась 24 мая 1972 в селе Рисипень Фалештского района Молдавской ССР, в семье Григория и Эмилии Санду. Не замужем. Владеет английским, румынским, русским языками.

Возглавляет Партию действия и солидарности. Партия выступает за демократические ценности, продвигает пленарную интеграцию Республики Молдова в Европейское сообщество.