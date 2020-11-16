Мужчина из Узбекистана в Пензе выращивал коноплю на чердаке

- Узбекистан, общество
- 9:41, 16 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - В Пензе уроженец Узбекистана 1977 года рождения занимался выращиванием наркорастения на чердаке.
В пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили, что собранный урожай он высушивал в своих надворных постройках. Его гражданская жена знала об этом.
Во время обыска у мужчины нашли 50 кустов, которые были приготовлены для изготовления наркотика, и 13 горшков с коноплей.
Изъятое направили на экспертизу, по ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.