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  16 ноября 2020
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Мужчина из Узбекистана в Пензе выращивал коноплю на чердаке
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Пензе уроженец Узбекистана 1977 года рождения занимался выращиванием наркорастения на чердаке.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили, что собранный урожай он высушивал в своих надворных постройках. Его гражданская жена знала об этом.

Во время обыска у мужчины нашли 50 кустов, которые были приготовлены для изготовления наркотика, и 13 горшков с коноплей.

Изъятое направили на экспертизу, по ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.

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