Узбекистан отправил в Кыргызстан гуманитарный груз для борьбы с COVID-19

CentralAsia (UZ) - В Бишкек прибыл очередной гуманитарный груз из Узбекистана, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.

В церемонии приема-передачи гуманитарного груза приняла участие вице-премьер-министр Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева, министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев и посол Узбекистана Хуршид Мирзахидов.

От имени правительства Эльвира Сурабалдиева выразила слова благодарности узбекской стороне за оказанную помощь в рамках мер по борьбе с COVID-19.

«От имени Правительства Кыргызской Республики хочу выразить глубокую благодарность Правительству Республики Узбекистан за предоставленную помощь в сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуации. Это не первая по счету гуманитарная помощь, направленная на борьбу с коронавирусной инфекцией. Хочу отметить, что поддержка узбекской стороной в трудную минуту весьма своевременна и является свидетельством поистине братских отношений между нашими странами», - отметила Эльвира Сурабалдиева.

В заключении вице-премьер-министр выразила уверенность, что в рамках стратегического партнерства Кыргызская Республика и Республика Узбекистан совместными усилиями одержат победу в борьбе с эпидемией COVID-19.

Номенклатура медицинского груза: перчатки одноразовые - 100 тыс. штук, одноразовые защитные комбинезоны - 10 тыс. штук, очки защитные – 2 тыс. штук, одноразовые маски – 100 тыс. штук, «Гепарин» 5мл – 1 тыс. коробок, «Ремдесевир» – 5 тыс.упаковок, медицинский набор для предотвращения вируса COVID-19 – 10 тыс. штук, тест для выявления вируса COVID-19 – 10 тыс. штук, натрий хлор 100 мл – 4 тыс. штук, шприцы одноразовые – 60 тыс. штук, система капельница – 20 тыс.штук.