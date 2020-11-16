В Минске жестко разогнали акцию памяти погибшего Романа Бондаренко. Видео, фото

Минск, 15 ноября // Tut.by

CentralAsia (CA) - В Минске прошел 99-день демонстративных акций из-за результатов президентских выборов, прошедших 9 августа в Беларуси.

Как сообщает портал Tut.By, воскресная акция называлась «Я выхожу» и была посвящена памяти погибшего на этой неделе Романа Бондаренко.

Участники намеревались пройти от станции метро «Пушкинская», где погиб Александр Тарайковский, ставший первой жертвой событий, до «Площади перемен», где 11 ноября был избит Роман Бондаренко, на следующий день он умер в больнице. «Я выхожу» — последние слова Романа, которые он оставил в дворовом чате.

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Спецтехника силовиков с самого утра заполнила улицы Минска. Демонстрантам не дали сформировать большую колонну. Как только люди пытались собраться в группы, их тут же разгоняли, избивали и задерживали, пишет портал. Тем не менее, протестующие вышли на проезжую часть проспекта Пушкина и направились к Орловской. Здесь было несколько тысяч человек, они скандировали «Я выхожу».

Около двух часов дня на «Площади перемен» появились силовики. Они использовали светошумовые гранаты, очевидцы сообщили о четырех взрывах.



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Как пишет портал, во «дворе перемен» собрались около 500 участников акции, а силовиков было в разы больше.

Также задержания были в магазинах. Люди в балаклавах с дубинками забежали в магазин «Гиппо» на Червякова и стали задерживать людей там.

По состоянию на вечер 15 ноября правозащитники сообщили о более чем 900 задержанных.