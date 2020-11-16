В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 300 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 301 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 109 944 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 14 588;
- Алматы - 14 251;
- Атырауская область - 11 202;
- Карагандинская область - 10 342;
- Восточно-Казахстанская область - 9516;
- Западно-Казахстанская область - 6957;
- Шымкент - 5160;
- Алматинская область - 4901;
- Павлодарская область - 4348;
- Северо-Казахстанская область - 4298;
- Жамбылская область - 4122;
- Акмолинская область - 3834;
- Туркестанская область - 3366;
- Актюбинская область - 3298;
- Мангистауская область - 3280;
- Костанайская область - 3274;
- Кызылординская область - 3207.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения