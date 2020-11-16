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  16 ноября 2020
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 300 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 301 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 109 944 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 14 588;

- Алматы - 14 251;

- Атырауская область - 11 202;

- Карагандинская область - 10 342;

- Восточно-Казахстанская область - 9516;

- Западно-Казахстанская область - 6957;

- Шымкент - 5160;

- Алматинская область - 4901;

- Павлодарская область - 4348;

- Северо-Казахстанская область - 4298;

- Жамбылская область - 4122;

- Акмолинская область - 3834;

- Туркестанская область - 3366;

- Актюбинская область - 3298;

- Мангистауская область - 3280;

- Костанайская область - 3274;

- Кызылординская область - 3207.

Коронавирус в Казахстане
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