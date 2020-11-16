В Монголии за сутки выявлено 3 новых случая заражения COVID-19. Всего — 431

CentralAsia (MNG) - Три новых случая заболевания коронавирусом были выявлены в Монголии после проведения 1818 тестов. Об этом сегодня сообщила начальник отделения мониторинга и исследования НИЦИЗ А.Амбасэлмаа.

Среди заболевших граждане, вернувшиеся из Венгрии 26 октября спецрейсом Улан-Батор — Будапешт, и у медработника, работавшего в зоне риска. Также в аймаке Сэлэнгэ подтвердился один новый случай инфекции, что является четвертым случаем, зарегистрированным в этом аймаке, уточнила она.

В результате на сегодняшний день в Монголии зарегистрирован 431 подтвержденный случай заболевания COVID-19, выздоровели 328 человек. В НИЦИЗ проходят лечение 97 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, у 20 пациентов состояние здоровья оценивается как среднее, у 75 заболевание протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии

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