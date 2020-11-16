Туркменистан к Новому году завезет из России елки, прошедшие дезинфекцию

CentralAsia (TM) - С целью торжественной встречи новогодних праздников, министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, по заказу мэрии Ашхабада, завезет из России ёлки.

Как сообщает издание "Ориент", живые новогодние ёлки будут заводить дезинфицированные соответствующими службами и снабженные фитосанитарным сертификатом, а также сертификатами качества и происхождения.

Этот товар будет ввезен на территорию Туркменистана автотранспортом в соответствии с правилами, установленными Чрезвычайной комиссией Туркменистана по борьбе с распространением болезней.