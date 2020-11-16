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  16 ноября 2020
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Туркменистан к Новому году завезет из России елки, прошедшие дезинфекцию

CentralAsia (TM) -  С целью торжественной встречи новогодних праздников, министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, по заказу мэрии Ашхабада, завезет из России ёлки.

Как сообщает издание "Ориент", живые новогодние ёлки будут заводить дезинфицированные соответствующими службами и снабженные фитосанитарным сертификатом, а также сертификатами качества и происхождения.

Этот товар будет ввезен на территорию Туркменистана автотранспортом в соответствии с правилами, установленными Чрезвычайной комиссией Туркменистана по борьбе с распространением болезней.

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