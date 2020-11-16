Президент Туркменистана открыл новую инфекционную больницу

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 13 ноября принял участие в открытии новой инфекционной больницы на территории села Ызгант Геокдепинского этрапа Ахалского велаята. Данное медицинское учреждение может одновременно принять 200 пациентов — взрослых и детей, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Строительство началось в ноябре 2018 года. Соответствующие работы были реализованы индивидуальным предприятием Nusaý ýollary. Здание состоит из 3 этажей.

Бердымухамедов ознакомился с условиями, созданными в новом медучреждении для пациентов и рабочего персонала. Инфекционная больница имеет всё необходимое для лечения ОРЗ и ангины, кишечных инфекций, желтухи и ряда других инфекционных заболеваний.

Приёмное отделение состоит из 5 специализированных кабинетов для первичного осмотра и оказания первой медпомощи. В структуру учреждения также входят стационарные, физиотерапевтическое, диспансерное, функционально-диагностическое отделения, отделение хирургии, реанимации и акушерства, лаборатория. Больница оснащена передовым оборудованием из Германии, Швеции, Японии, США, Великобритании и Китая. Завершив осмотр инфекционной больницы, Бердымухамедов провёл заседание кабмина по вопросам развития системы здравоохранения в конференц-зале учреждения. В ходе совещания он отметил, что в стране на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. По его словам, в ближайшее время в Туркменистане будет построено ещё несколько подобных медицинских объектов.