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  16 ноября 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 205 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 15 ноября количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 70 243 (+205), сообщил Минздрав.

За ночь случаи новых заболеваний выявлены в 8 областях. В то же время умер 1 пациент с коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 598.

В стране 67 526 (+211) человек выздоровели от коронавируса, уровень выздоровления составляет 96%.

В настоящее время 2119 пациентов проходят лечение.

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