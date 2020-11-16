В Узбекистане за ночь выявили 205 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 15 ноября количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 70 243 (+205), сообщил Минздрав.

За ночь случаи новых заболеваний выявлены в 8 областях. В то же время умер 1 пациент с коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 598.

В стране 67 526 (+211) человек выздоровели от коронавируса, уровень выздоровления составляет 96%.

В настоящее время 2119 пациентов проходят лечение.